“Se habló mucho de mi salida, pero no llegaron a un acuerdo con Rangers"

El delantero del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el equipo dirigido por la leyenda Steven Gerard. El futbolista de 25 años, se refirió a su frustrada salida del club, cómo tomó su no llamado a la Selección para la triple fecha, su relación con el entrenador inglés y más.

Morelos, ha jugado en la presente temporada con el club escocés en el que le restan dos años de contrato, siete partidos, de los cuales en seis ha sido como titular, anotando tres goles y realizando una asistencia.

Sobre su frustrada salida del Rangers

"Se escuchaba mucho de mi salida, que Porto o varios equipos que hicieron propuesta, pero no llegaron a ningún acuerdo con Rangers, entonces mi estadía en Rangers continua y me siento feliz; inicie de la mejor manera, marcando goles y lo que se viene es importante para mí"

"Las ofertas han estado. No se ha llegado a un acuerdo con los equipos, estoy tranquilo y soy un jugador joven, espero que pronto se dé la oportunidad de salir. Acá en Rangers ya quedé campeón, he hecho historia y esperamos que se dé la oportunidad para salir de la mejor manera"

El sueño de jugar en una liga grande de Europa

"Esa meta de esas ligas está. Cada jugador quiere superarse cada día y estar en un liga mejor, en una liga más vista. Esta liga me ha enseñado cosas importantes en mi carrera. He iniciado de la mejor manera, la anterior marqué muchos goles también. Que sea la oportunidad de Dios y que se dé un gran paso pronto"

El trato de la hinchada del Rangers con él

"Me siento muy contento. Me he ganado la hinchada pulso a pulso con rachas goleadoras. La gente de Rangers me quiere demasiado, me lo he ganado con mucho esfuerzo, sacrificio y marcando goles en cada partido"

Su relación con Steven Gerard

"Mi relación con Steven muy bien, cada día creciendo. El profe se ha llenado de confianza hacia mí, me apoya demasiado y desde que terminó la Copa América he tenido apoyo incondicional, a pesar de que cuando llegué tuve que hacer cuarentena, apenas salí estuvieron pendientes de mí y me pusieron en la titular"

Su no convocatoria a Selección y el COVID-19 en Copa América

"Estoy muy tranquilo. El profe Reinaldo es una buena persona, siempre me trató bien a pesar del COVID con la Selección. Muy tranquilo, hice las cosas súper bien, marqué la diferencia en estos partidos con el Rangers y no se dio la oportunidad, hay que seguir luchando para estar pronto estar ahí"

"Duré unos días aislado de mis compañeros y ya ellos ya tenían más tiempo entrenando y me costó regresar, pero el profe me dio la oportunidad de estar con el grupo y agradezco eso de él"

"Los compañeros pueden sacar unos buenos resultados, son tres partidos importantes para el país y la selección, los elegidos del profe se están preparando para hacer las cosas de la mejor manera y sacar el resultado"

El regreso de Falcao a la Selección

"Falcao es un referente de nuestra selección. Me alegra que esté de regreso, que se tome confianza con el grupo para que esté preparado si le toca jugar y marcar, que es lo que está acostumbrado a hacer en nuestra selección".