En vísperas de Navidad, un incendio consumió los negocios de cuatro emprendedoras en Ibagué

Ibagué

Locales comerciales ubicados en el parque principal del corregimiento de San Bernardo en Ibagué, resultaron completamente afectados por un incendio que se desató en la madrugada del 24 de diciembre.

Según versiones de residentes del sector, hacia las 12:30 a. m. el fuego comenzó a propagarse rápidamente por las casetas donde se comercializan dulces típicos de la región, consumiendo cuatro de ellas en su totalidad.

Xiomara Roa, propietaria del emprendimiento Sabores Tú y Yo, que sufrió pérdidas totales, relató: “De no ser por la oportuna colaboración de los vecinos, la tragedia habría sido mayor, ya que las casas alrededor del parque están construidas, en su mayoría, con materiales de fácil combustión”.

Por su parte, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, Jean Pineda, manifestó: “Desde la Estación Jardín se enviaron refuerzos que lograron controlar la emergencia. Las causas del incidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

Es de destacar el apoyo brindado por la administración municipal, que ha entregado ayudas humanitarias y ha ofrecido acompañamiento a las afectadas a través de distintas entidades. “Se espera que, gracias a estas acciones, a partir del 25 de diciembre se pueda reanudar la atención a los turistas que visitan este tradicional sector de la ciudad”, concluyó Xiomara Roa.