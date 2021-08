“Los videojuegos son creados para generar adicción”: Educadora de niños

La doctora Carolina Pérez Stephens, educadora de Párvulos de la Universidad Católica de Chile, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre lo que generan los videojuegos en los niños y aseguró que son creados con el fin de generar adicción; esto a raíz de la decisión del gobierno chino de restringir el uso de videojuegos en los menores de edad.

“Los videojuegos antes de salir a la venta son texteados por muchos niños y adolescentes y por medio de la ciencia se fijan que, si en los primeros tres minutos de jugar no se le dilatan las pupilas, no le aumenta el ritmo cardiaco, no le aumenta la presión arterial, no le aumenta el nivel de azúcar en la sangre y no le produce un mega chorro de dopamina que el neurotransmisor de placer en el cerebro, el juego no sirve”, aseguró.

La experta en educación de niños agregó: “La idea de los creadores de videojuegos es que los niños y adolescentes pasen ocho horas frente a la pantalla”.

"Un niño que desde muy temprana edad se acostumbra a sentir placer con la cantidad de dopamina que generan los videojuegos, el resto de actividades le van a aparecer aburridas… Expertos dicen que, si esto sigue así, no habrá videojuego ni red social que satisfaga la dopamina de los niños”, concluyó.