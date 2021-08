Durán: "El profe sabe cómo manejarnos para que no se suba esto a la cabeza"

Envigado marcha en el segundo puesto de la Liga Colombiana luego de una excelente campaña al mando del entrenador José Alberto Suárez, quien llegó para la actual campaña proveniente de Jaguares. En este esquipo, destaca el nombre del joven delantero y promesa del fútbol colombiano Jhon Jader Durán, quien dialogó con El VBar de Caracol Radio.

Durán de 17 años, anotó el gol que le dio el triunfo al equipo 'naranja' 3-2 en la última fecha ante La Equidad.

Sobre la gran temporada del equipo, el delantero dijo: "Tenemos un buen guía, una buena cabeza al mando y en el segundo plano estamos lo jugadores; somos de corta edad pero hemos ido tomando experiencia con los partidos, nos hemos compactado bien y somos jugadores que venimos juntos desde hace tiempo", comentó.

Respecto a la decisión de unirse a la MLS, más específicamente al Chicago Fire, Durán explicó: "Habían varias ofertas pero tomé la mejor en cuanto a mi carrera y mi formación, para formarme más como persona primero. Lo de jugador pasa más a segundo plano, uno tiene que pensar primero en el futuro en ser persona y eso me catapulta, me enseña nuevas culturas, nuevas cosas. Eso me llevó a tomar esa decisión", expresó.

Finalmente, se dirigió al entrenador Alberto Suárez, quien ha logrado manejar de gran manera a este equipo.

"Tenemos un entrenador que es prácticamente un psicólogo. Lo bueno es que él ya no nos ve como niños sino como profesionales y eso es a lo que nos apunta, él sabe cómo manejarnos y cómo manejar el proceso para que no se nos suba esto a la cabeza" concluyó.