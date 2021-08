"Hemos perdido a nuestro país": Habitante de Afganistán

La situación actual de Afganistán es crítica, pensar en este país hace que traigamos a la mente las inquietantes imágenes de afganos en el aeropuerto de Kabul tratanto de escapar del régimen de los Talibanes que han tomado el control. El desespero es evidente y muchos son quienes deben migrar para poder tener condiciones favorables de vida.

Justamente, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Murtaza Haidir un intérprete afgano contó que tras varias odiseas y un miedo gigantesco logró salir del país con su esposa. Actualmente está en España y espera poder conseguir trabajo para sobrevivir.

"Estaba en mi casa esperando a que me llamaran del Gobierno Español o del cuerpo diplomático para poder salir de mi país. Miles y miles de personas estaban esperando en el aeropuerto para salir de Afganistán. Tuvimos que cruzar un canal de agua sucia de tres metros y dormir en la calle", contó.

Sobre la situación que vive en el país asiático, con mucho dolor Murtaza afirmó que con la llegada de los Talibanes se ha perdido el país. "Hay mucho extremista, las personas no tienen acceso a servicios, ni a bancos, ni a trabajos. La gente no tiene dinero, no tiene cómo sobrevivir. Hay muchos riesgos mentales, mucha incertidumbre. Solo se vive con miedo", explicó.

