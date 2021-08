Yerson Candelo: "En el morfociclo me tuvieron en cuenta como lateral"

El futbolista de Atlético Nacional, Yerson Candelo, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su llamado a la Selección Colombia para los partidos de la triple fecha eliminatoria ante Bolivia, Paraguay y Chile.

El jugador de 29 años, que se desempeña en Nacional como lateral derecho, aunque también puede hacerlo de extremo por esa misma banda, aseguró que después del morfociclo tenía la expectativa de ser llamado para el este reto.

"Después del morfocico que hicimos, la expectativa crece y creo que el buen trabajo que se ha venido desarrollando uno lo hace en pro de tener la posibilidad de ser llamado, siempre está en la mente de todo jugador estar en la Selección del que pertenece", dijo.

Candelo, que aseguró que fue utilizado como lateral en el morfociclo, ya había sido llamado a la Selección Colombia Sub 20 entre 2010 y 2011, ganando el campeonato de Esperanzas de Toulon.

Sobre el juego en Bolivia, destacó: "No he tenido la oportunidad de jugar allá. Me imagino que es un poco fuerte y de mucho desgaste jugar un partido en La Paz, pro creo que es importante la parte mental y el posicionamiento en la cancha va a ser fundamental para poder estar a la altura y traernos esos tres puntos tan importantes".

Del mismo modo, se refirió a uno de sus ídolos que ahora se encontrará en el camerino, Juan Guillermo Cuadrado: "Es uno de mis grandes referentes, siempre lo veo y trato de aplicar todo ese buen futbol y despliegue. Por sus características, me asemejo a su futbol, pero tengo la posibilidad de seguir aprendiendo y aportar o reemplazarlo en cualquier situación".

Finalmente, habló sobre los jugadores del morfociclo que fueron tenidos en cuenta por el entrenador Reinaldo Rueda: "El compromiso siempre ha estado y siempre estará, si el cuerpo técnico en cabeza del profe Reinaldo se fijó en nosotros es porque estamos haciendo las cosas bien y estamos para lo que él requiere. Esperamos que todo lo que hagamos reúna los requisitos para traernos los 9 puntos y estar arriba en la tabla".