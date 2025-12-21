Incendio en el centro de Bucaramanga: locales afectados con perdidas millonarias
La emergencia se registró en la carrera 16 entre calle 35 y calle 36; doce locales quedaron completamente destruidos.
Edgar Ochoa, teniente de Bomberos de Bucaramanga
01:54
Foto: Caracol Radio
Bucaramanga
Un incendio estructural se registró en la mañana de este domingo 21 de diciembre en pleno centro de Bucaramanga. La emergencia ocurrió hacia las 8:00 a.m. en la carrera 16 con calle 35, en el centro comercial conocido como el Palacio de la Moda, que cuenta con varios establecimientos, en su mayoría dedicados a la venta de ropa.