Incendio en el centro de Bucaramanga: locales afectados con perdidas millonarias

La emergencia se registró en la carrera 16 entre calle 35 y calle 36; doce locales quedaron completamente destruidos.

Edgar Ochoa, teniente de Bomberos de Bucaramanga

01:54

Foto: Caracol Radio

Maribel Gallo Díaz

Un incendio estructural se registró en la mañana de este domingo 21 de diciembre en pleno centro de Bucaramanga. La emergencia ocurrió hacia las 8:00 a.m. en la carrera 16 con calle 35, en el centro comercial conocido como el Palacio de la Moda, que cuenta con varios establecimientos, en su mayoría dedicados a la venta de ropa.

