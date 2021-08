"Sabíamos que teníamos que ganar, la afición presiona y hay que responder"

El futbolista del Junior de Barranquilla, Walmer Pacheco, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la victoria del cuadro 'tiburón' ante Once Caldas por 4-2 en el estreno del técnico Arturo Reyes en el banquillo del equipo.

Respecto a este cambio de mentalidad y sobre el entendimiento de la idea del entrenador ex Selección Colombia Sub-20, dijo: "Entendimos rápidamente la idea del profe, que sea un equipo que presiona alto y hacer equivocar al rival en la elaboración de juego y eso fue lo que hicimos".

Pacheco, revelo qué es lo que le pide el técnico Arturo Reyes en cuanto a las funciones dentro de la cancha: "Jugar siempre para adelante y tener ruptura, mucha dinámica, y cuando me quede el balón tirar centro, no devolverme. Hinestroza por jugar con perfil cambiado me dejó el espacio de la banda, para poder desbordar y tratar de lanzar un buen centro, se dieron las posibilidades y llegó un buen centro".

Del mismo modo, destacó el cambio de 'chip' que tuvo el equipo: "Influye todo, sabíamos que teníamos que ganar porque la afición lo pedía, acá es duro, la afición presiona pero hay que responderle con fútbol".

Sobre el morfociclo de la Selección Colombia Sub-20 a la que no fue tenido en cuenta, el lateral derecho del Junior, comentó: "Son decisiones del profe y es respetable todo. Cada quien tiene la ilusión de estar en una convocatoria, pronto llegará la oportunidad con ayuda de Dios".

Por último, se refirió a la salida del entrenador Amaranto Perea, destacando su calidad humana y su excelencia profesional.

"Sabemos la clase de jugador que fue y nos supo enseñar y lo que muchoque trabajó él, con ideas de juego muy buenas. No se dio el resultado con la falta de gol y fue lo que nos tuvo tambaleando, pero es fútbol, espero volvérmelo a encontrar porque es una excelente persona y un excelente técnico", finalizó.