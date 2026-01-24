Internacional

Trump acusó a funcionarios demócratas de “incitar la insurrección” tras fatal tiroteo en Minneapolis

Donald Trump ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images / Chip Somodevilla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de “incitar la insurrección” el sábado 24 de enero, tras su respuesta por la muerte de un civil a manos de agentes de inmigración (ICE).

“El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, intensificando su enfrentamiento con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas.

Trump ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad