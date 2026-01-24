Trump acusó a funcionarios demócratas de “incitar la insurrección” tras fatal tiroteo en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Mineápolis y al gobernador de Minnesota de “incitar la insurrección” el sábado 24 de enero, tras su respuesta por la muerte de un civil a manos de agentes de inmigración (ICE).

“El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, intensificando su enfrentamiento con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas.

Trump ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota.