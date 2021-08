El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia ante Alianza Petrolera y la responsabilidad que tiene el entrenador Alberto Gamero en la caída de los embajadores. César dijo: “Yo no crítico ni juzgo a los técnicos porque no obtengan resultados, yo miro la forma de trabajar y otras virtudes, por eso me gusta Gamero como técnico y Millonarios como juega”. Sobre el tema Óscar agregó: “Si es por los jugadores jóvenes que está utilizando Gamero en Millonarios y el respaldo de los directivos, creo que no hay discusión. Pero si fuera por mí, no lo aguantaría ni un segundo más”.

Le puede interesar también: El pobre balance de Millonarios en las últimas ediciones de Copa Colombia

No olvide escuchar el audio del programa.