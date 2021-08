El pobre balance de Millonarios en las últimas ediciones de Copa Colombia

Millonarios empató 1 - 1 ante Alianza Petrolera en el partido de vuelta por la tercera fase de la Copa Colombia. Los de Barrancabermeja habían ganado en la ida 1 - 0 y clasificaron. Nueva decepción para el equipo de Alberto Gamero, pero los malos resultados en este torneo vienen de tiempo atrás.

Título y subcampeonato

La Copa Colombia se volvió a reactivar en 2008 y desde entonces Millonarios ganó el torneo en 2011 bajo el mando de Richard Páez ante Boyacá Chicó. En 2013 perdió la final con Atlético Nacional cuando Hernán Torres era el técnico. En esta nueva era de la Copa Colombia han sido las mejores participaciones.

Últimas ediciones

A partir de 2014 los capitalinos no han logrado buenos resultados en la Copa Colombia. Lo mejor que ha hecho fue llegar a la semifinal en 2018 y quedó eliminado ante Once Caldas. De resto no pasó de primera ronda en dos oportunidades, se quedó en octavos de final en tres, en cuartos de final en una y la más reciente en Fase III. Números muy pobres para Millonarios

Participaciones de Millonarios en la Copa Colombia desde 2008