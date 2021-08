Cambindo: "Uno está acostumbrado a ver un América diferente"

"El equpo venía haciendo las cosas bien igual que en el partido contra América, solamente que nos hacía falta meterla y pues gracias a Dios pudimos conseguir los goles ante un gran rival", le dijo Diber Cambindo a El Alargue. El atacante caucano anotó un golazo en la victoria del Medellín 2 -0 ante el América.

Los del 'Bolillo' Gómez venían de 4 empates seguidos. "Lo que ustedes, lo que ven los hinchas, va enfocado a que no se consiguen los resultados, pero nosotros vemos las cosas de otra manera. Creo yo que en este partido la única diferencia fue que hicimos lo goles, porque en los otros partidos hemos tenido opciones solamente que no la hemos metido, pero el equipo ha estado trabajando bien", añadió Cambindo.

Le puede interesar

El semestre pasado el atacante jugó en el América: "a mí me sorrpendió porque uno está acostumbrado a ver al América diferente, ahorita con el esquema que trajo el profe uno lo ve diferente. Yo me quedé sorprendido porque están haciendo un buen trabajo. Yo si destaco lo que está haciendo el profe Osorio con esa táctica que tiene".

Acerca de su gol y la actitud el técnico agregó: "estábamos encima del América, ya se veía venir el gol. Yo ya había tenido otra opción que la había desperdiciado. Gracias a Dios se vio un gol muy bonito. El profe estaba muy tranquilo, él sabía que se venían haciendo las cosas bien los últimos partidos. Él está muy contento, muy motivado con el grupo que tenemos".