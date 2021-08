No soy un hombre que estimule odios: Óscar Iván Zuluaga

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el político Óscar Iván Zuluaga habló sobre su candidatura presidencial.

El político resaltó su larga carrera política y aseguró que es una opción que tendrá que considerar elPartido Centro Democrático.

"Lo que quiero hacer es concentrarme en los temas importantes de Colombia, el partido tomará sus decisiones, pero quiero es trabajar para aportar soluciones en temas como el desempleo, la inseguridad, la educación, la pandemia", aseguró el candidato.

Reiteró que, aunque el partido no ha tomado deciones no se detendrá en eso y respetará a todos los aspirantes del partido: "Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidad. No soy un hombre que estimule odios, mi campaña es con altura y respeto", afirmó.

Señaló que su presidencia se enfocaría en recuperar la confianza de los ciudadanos y en como hacer un estado austero.

Enfatizó que dentro de su carrera política fue Ministro de Hacienda y como candidato presidencial anteriormente logró 7 millones de votos.

Frente al apoyo a propuestas como la despenalización del aborto aseguró que: "Las convicciones no son por moda, el ejercicio es respetar lo que otros piensan. Respeto la vida por convicción. Hay valores esenciales que yo sigo. La sociedad tiene que arreglar sus diferencias mediante la democracia."