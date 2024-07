Johanna Fadul denunció ser víctima de apartamenteros en Bogotá: le hicieron daño a mi mamá

Bogotá D.C

La actriz colombiana Johana Fadul, reconocida por su participación en novelas como “Sin senos no hay paraíso” denunció en redes sociales la forma en la que su mamá, María Fadul de 58 años fue víctima de robo en Bogotá este 16 de julio.

De acuerdo con la actriz, dos hombres se acercaron a su vivienda en la localidad de Suba, al parecer porque estaban interesados en comprar esa casa.

“Vienen haciéndole la persecución diciendo que supuestamente le iban a comprar la casa desde hace unos 20 días y hoy vinieron a robarla, porque sabían que es una mujer vulnerable, que está sola en una casa”, explicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Su mamá, María, los dejó entrar a la casa y una vez adentro, los hombres la amenazaron y se llevaron sus objetos de valor como celulares, carteras, dinero y las llaves de la vivienda.

“Lo material no importa, lo material se recupera, pero psicológicamente mi mama no tiene vida en estos momentos. Esto no tiene porqué seguir pasando”, puntualizó la actriz.

Adicional, Johanna hace un llamado a la colaboración de las autoridades y de sus seguidores para denunciar esta situación y de esta forma dar rápidamente con el paradero de los responsables.

Estos son los presuntos ladrones captados en cámaras de video

Ampliar

¿Cuántas casas se han robado en Bogotá este año?

Según información suministrada por la Policía de Bogotá en lo corrido del 2024 se ha registrado una disminución de robo a viviendas del -27%. No obstante, la cifra es alta, el total de casos dan cuenta de al menos 1.184 denuncias.