Yuberjen Martínez: "Tengo pensado pelear en el boxeo profesional"

El equipo olímpico de boxeo fue recibido en la Casa Colombia del Comité Olímpico, donde atendieron a los medios de comunicación y se les realizó un homenaje por su participación en las justas deportivas.

Salomé Fajardo de El VBar de Caracol Radio, habló con Yuberjen Martínez, el peleador antioqueño que tuvo una decisión adversa en su combate contra el japonés Ryomei Tanaka, luego de que se diera ganador al asiático tras una gran pelea del colombiano.

Le puede interesar:

Sobre el momento de la decisión del combate, Yuberjen dijo: "Por mi cabeza pasaron muchas cosas. La impotencia se apoderó de mí, pero la idea era no demostrarla en el ring. Muchas personas vieron el video que subí con mi dolor, porque es muy doloroso para mí sacrificar tantos años fuera de tu familia, no ver los hijos crecer, a tu señora. El dolor y sudor que dejas en cada entrenamiento, porque no son fáciles, es algo muy duro al escuchar ese dictamen tan justo"

"Sé que conecté los mejores golpes, sé que conecté muchos más golpes, yo siempre cuento los golpes que medan y los que doy y sé cuándo realmente pierdo y cuando no, de mí se apoderó la impotencia", agregó.

Martínez, reveló que tiene en mente llegar al boxeo profesional: "Tengo pensado pelear boxeo profesional. Como ahora existe la posibilidad de participar en ambas, pienso acatar a ambas".

Finalmente, Yuberjen Martínez había comentado en días anteriores que compartirá con el equipo de boxeo la colecta que le hizo Mariana Pajón con base en la decisión injusta en el combate contra el japonés.

"Ese gesto nace que somos un gran equipo. Este ha sido el mejor equipo olímpico del boxeo olímpicos. Nace de la unión, la unión hace la fuerza. Todos tenemos sueños. Al igual que yo, mis compañeros también y que mejor que poderles aportar ese granito de arena ya que los colombianos se unieron en pro mío, también quiero unirme en pro de mis compañeros", finalizó.