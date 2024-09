Jueves 19 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Descubren a policías que presuntamente recibían “sueldo” del ‘Clan del Golfo’ En un operativo de la Fiscalía a nivel nacional fueron capturados siete uniformados, entre los detenidos aparecen un capitán, un teniente, dos subintendentes, y tres patrulleros.

Caracol Radio supo que en un operativo que se desarrolló en Bogotá, Pereira, Armenia, Manizales y Medellín, fueron capturados siete policías de la Sijin, que, según la investigación de la Fiscalía, pertenecerían a la nómina de la banda criminal ‘La Empresa’ que es el brazo armado del ‘Clan del Golfo’.

El informe de policía judicial al que tuvo acceso Caracol Radio, dice que los policías capturados, presuntamente, permitían homicidios, venta de drogas y capturas ilegales para encubrir a los verdaderos delincuentes.

El informe dice que el capitán aparece en el tercer nivel dentro de la estructura criminal, y presuntamente recibía 8 millones de pesos como sueldo por debajo de cuerda por omitir sus funciones.

Dice el informe que “Este acuerdo consistía en dejar libre a los integrantes de la organización en caso de ser sorprendidos por las patrullas de vigilancia; es así que el capitán enviaba imágenes a Carlos Adolfo Ferro Orjuela, alias “TITI” (el líder de la organización) con lo que se corroboraba o desvirtuaba, si la persona sorprendida era o no de la organización criminal, de no pertenecer, se procedía a realizar la judicialización,

Por otra parte, el oficial contaba con el listado de placas de motocicletas donde se movilizaban integrantes de la organización, de esta manera los funcionarios de vigilancia los dejaban transitar, sin ejercer control contra ellos”.

En las próximas horas, serán presentados ante un juez concierto para delinquir, tráfico, de estupefacientes, concusión, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

En planes de registro y solicitud de antecedentes realizada en el barrio Las Palmas de la ciudad de Armenia, la Policía capturó a alias “Brenda”, un hombre de 24 años que era requerida por un juzgado por múltiples delitos.

Alias “Brenda” enfrenta cargos por concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, designación ilícita de inmueble, estimulación al uso ilícito, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, homicidio, homicidio agravado en grado de tentativa y desplazamiento forzado.

Como Luis Daniel Tangarife Cardona de 26 años de edad fue identificado el hombre que decidió acabar con su vida en hechos que se presentaron en una vivienda ubicada en el barrio Nuevo Armenia de la ciudad.

A poco de cumplirse un año del homicidio de un taxista en Armenia, familiares calificaron de tortuoso el proceso judicial

Recordemos que el lamentable suceso ocurrió el pasado 22 de septiembre del año 2023 cuando el taxista Miguel Marino Plaza fue asesinado con arma blanca en medio de un hurto.

El pasado mes de julio por fin tras varias audiencias aplazadas el Juez Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de Cristian Camilo Agudelo quien es el señalado de cometer el crimen.

El hijo de la víctima, Fabián Plaza resaltó que a cumplirse un año lo complejo ha sido el proceso judicial para lograr la justicia en el caso.

Lo calificó como tortuoso puesto que considera ha sido muy lenta la judicialización de quien se presume fue el autor del homicidio. Considera que tras un año todavía no han logrado pasar la página y lograr sanar el dolor de la pérdida de su ser querido.

En lo que va corrido del mes de septiembre solo en Armenia los bomberos han atendido 75 incendios de cobertura vegetal y 65 incendios en residuos sólidos que son basuras, arrojadas en las laderas, en su mayoría las quemas han sido provocadas por los ciudadanos

A nivel del departamento el municipio más afectado con los incendios es Génova donde se han presentado el 50% de las conflagraciones forestales o de cobertura vegetal en la zona rural, por eso el llamado desde los bomberos una vez más es a no realizar las llamadas quemas controladas.

Sin embargo, el dato más preocupante es la situación de los bomberos para poder atender las emergencias en la ciudad y en los municipios

En el caso de Armenia el capitán Edgar Arenas comandante del cuerpo de bomberos en diálogo con Caracol Radio explicó que “nuestra capacidad está mermada y eso pues ya es noticia, que todos conocen y es la falta de operatividad de 5 vehículos, porque las administraciones pasadas nunca las matricularon y llegó el año 2021 y ya no se le pudo sacar ni SOAT ni técnico mecánica estos vehículos porque no aparecían inscritos en el RUT entonces, por lo tanto cinco vehículos hoy en día están en las estaciones sin poder ser mover”

Y agregó “por lo tanto cinco vehículos hoy en día están en las estaciones sin poder ser mover entonces eso hace que la nuestra capacidad de este mermada con dos máquinas extintoras, dos vehículos de equipo de rescate y dos camionetas que se tienen para transporte de material

Por su parte David Echeverry coordinador ejecutivo de los bomberos del departamento sobre la situación de los bomberos voluntarios de los municipios fue claro en afirmar que “es compleja la situación de los bomberos del departamento y no solo del departamento del país porque es triste que hay municipios que tienen un presupuesto 50 millones de pesos para el año para funcionar técnica operativa y financieramente y a veces usted se encuentra inclusive alcaldes o se encuentra financieros de los mismos municipios que dicen es que les estamos dando mucha plata”

Armenia se sumará a la movilización nacional a favor de las reformas del gobierno nacional, líderes políticos sostienen que la convocatoria busca informar sobre los beneficios de las iniciativas

A partir de las 8 de la mañana de este jueves 19 de septiembre se establecerá la convocatoria en la plaza de Bolívar y no se descarta una movilización por las principales vías de la ciudad.

La diputada del Pacto Histórico en el Quindío, Jessica Obando dijo que es clave la jornada para llamar la atención de la comunidad con el fin de que las reformas sean socializadas oportunamente y evitar la desinformación que ha surgido en torno a las mismas.

Mencionó que, aunque el panorama es difícil por la situación de conflicto armado que se vive actualmente y a raíz del atentado en Arauca, es importante mantener la confianza en las iniciativas del cambio.

La Contraloría en el Quindío realiza mediación para el pago de las deudas de EPS con las instituciones prestadoras de salud

La contralora departamental y presidenta de la Comisión Regional de Moralización, Claudia Cardona evidenció el complejo panorama que viven los hospitales debido a la falta de los pagos de las deudas de las EPS.

Resaltó que establecen la mediación para lograr las conciliaciones que permitan solventan las dificultades financieras de las instituciones de salud.

Reconoció que mientras unas EPS han sido receptivas al proceso, otras no tanto por lo que intensifican las labores de gestión para no bajar la guardia. Advirtió que son diferentes las entidades que hacen parte de las intervenciones como la Procuraduría con el fin de que las problemáticas no sean aún más graves.

Puntualmente se refirió a la carta que fue dirigida a la contraloría por parte del agente interventor del hospital La Misericordia de Calarcá están trabajando para lograr los pagos oportunos.

A través de un comunicado el agente interventor del hospital La Misericordia de Calarcá Jorge Arturo Suarez sobre las denuncias por retrasos de pagos de salario señaló “A hoy estamos completamente al día en el pago de la nómina y seguridad social, como lo ha sido en todos los meses de la vigencia de la intervención por parte de la Superintendencia, además al día de hoy estamos al día en el pago de las contratitas y A la fecha los profesionales, tecnólogos y técnicos que trabajan a través de una persona jurídica en la parte asistencial, están al día en sus pagos”

Durante debate de control políticos en la comisión sexta de la cámara de representantes sobre el proyecto de IP Conexión centro, los representantes a la cámara del Quindío Piedad Correal y Jhon Edgar Pérez dejaron en claro la importancia de la doble calzada Calarcá La Paila a pesar de que voceros de Caldas y Risaralda insistieron en sus posturas de no apoyar estas inversiones.

La gobernación del Quindío anunció que la rehabilitación de la vía Río Verde- Pijao está al 100%, líderes comunales advierten en que faltan 20 puntos críticos para intervenir

En las últimas horas se realizó una reunión sobre el avance de las obras en esta importante zona de la cordillera del departamento.

El secretario de agricultura y que fungió como gobernador delegado en la reunión, Julio César López aclaró que las labores fueron terminadas, sin embargo, aún no ha sido entregada. Informó que el próximo 27 de septiembre realizarán un recorrido y revisión final a los tramos intervenidos para determinar la fecha de entrega oficial de este importante proyecto.

De otro lado Darío Marín líder comunal y concejal del municipio confirmó que fue culminado el proyecto de rehabilitación de la obra, pero que faltan por intervenir 20 puntos críticos.

Fue claro que el contrato terminó bien en el sentido de que se dio cumplimiento al objeto establecido. Enfatizó que espera en el menor tiempo puedan adelantar los estudios y diseños para el mejoramiento de los puntos críticos que no quedaron cobijados por el contrato actual.

Dijo que la preocupación es latente por la urgencia de estabilización de estos sitios entendiendo que una temporada de lluvias puede generar las amenazas en movilidad.

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar anunció el inicio del noveno ciclo de pagos de Colombia Mayor: comenzará mañana viernes 20 de septiembre.

En este ciclo, 1.641.336 beneficiarios del programa recibirán la transferencia monetaria. En esto, la entidad invierte más de 215 mil millones de pesos. La entrega del ciclo estará disponible hasta el jueves 3 de octubre.

Red Pacto Global otorga reconocimiento nacional a Comfenalco Quindío por buenas prácticas de desarrollo sostenible 2024

Y es que, entre 243 postulaciones de todo el país, Pacto Global, la iniciativa de sostenibilidad más importante a nivel mundial impulsada por Naciones Unidas, otorgó el máximo reconocimiento a Comfenalco Quindío por la implementación de buenas prácticas de desarrollo sostenible con el modelo de Basura Cero.

La ceremonia de premiación se cumplió esta mañana en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá y se ha convertido en el octavo galardón obtenido por la caja de compensación familiar del Quindío, cuatro de ellos a nivel nacional.

Cortometraje quindiano, en la selección oficial de Smart films 2024

“Quindío con todos los senti…dos”, una producción del equipo de comunicaciones de la Universidad Humboldt de Armenia se destacó entre más de 2.200 audiovisuales que concursaron a nivel nacional.

Las 10 instituciones de educación superior que conforman la RED IQ dieron apertura al Seminario Taller: Explora y Emprende

En deportes, con una Ivanna González, deslumbrante, Quindío ganó 26 medallas en el Torneo de Natación Club Vikingos en Girardot, Cundinamarca, El equipo quindiano consiguió un total de 26 medallas, 16 de oro, 7 de plata y 3 de bronce, y los cafeteros lograron superar 7 récords personales.

La gran estrella del torneo fue la nadadora Ivanna González, quien dominó las competencias al subirse seis veces al escalón más alto del podio. En total, ella obtuvo 8 preseas. En la rama masculina, Juan José García Arias se destacó al obtener una medalla de oro (2 de plata y 1 de bronce),

Miércoles 18 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío