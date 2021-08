"Estamos a tiempo, esperamos revertir y ser protagonistas del torneo"

El arquero del Once Caldas, Gerardo Ortiz, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre el presente del equipo de Manizales trascurridas cuatro fechas de la Liga Colombiana, donde el equipo no ha podido despegar y apenas ha ganado un partido.

El conjunto 'albo' también cayó eliminado de la Copa Colombia a mano de Independiente Medellín. Ante las críticas que le hace la hinchada al equipo, Ortiz fue consciente de la mejora que se debe haber.

"Entiendo a la gente, al hincha, porque también aparte de ser profesional soy hincha del club y tengo ese mismo pensamiento y ese sentimiento. Uno como profesional lo ve de otra manera. Ensamblar un equipo no es fácil, nos ha tocado la mala fortuna de tener muchos lesionados y errores arbitrales garrafales. Nos está pasando en un momento donde recién inicia el campeonato, pero sí hay mucho por mejorar", expresó el capitán paraguayo.

Del mismo modo, el que ha recibido la mayor crítica es el entrenador Eduardo Lara, quien de no ganar ante Pereira en el clásico podría tener un ultimátum para continuar en el equipo. Sobre la idea de juego del técnico, Ortiz destacó:

"El profe siempre fue de invitarnos a tratar bien el balón, asociarnos ya la hora de defender compactos. Tuvimos que lidiar con las lesiones, cuando estábamos ensamblando la defensa perdemos un gran compañeros y hemos tenido que improvisar. Pero el profes siempre nos pide que toquemos y tengamos el balón. Los resultados negativos hicieron que nos llenáramos de desconfianza. Estamos a tiempo, esperamos revertir esto y ser protagonistas del campeonato", expresó.

"Es un partido bisagra, porque es un clásico, un partido que no se puede perder. Realmente estamos muy unidos, siempre digo que como profesional y llevando aun ámbito de otro trabajo uno tiene que dar resultados, hacer lo nuestro de la mejor manera y poder sacar un resultado positivo, eso va a ser muy lindo para recuperar confianza", agregó sobre el juego contra Pereira.

Finalmente, se refirió al nivel del fútbol colombiano y explicó las razones de por qué los equipos no figuran en el ámbito internacional.

"Hay cosas que la inyección económica que tienen en Brasil está por encima de todo el continente, por eso la hegemonía grande de ese fútbol. En Colombia, los equipos han competido pero por mala fortuna no fueron protagonistas. Para mí el FPC es muy competitivo, es un llamado de atención al no poder estar jugando instancias finales. La selección ha demostrado la categoría de jugadores que saca. Es un punto de inflexión la parte económica, es fundamental para la calidad, pero que los colombianos estén regados por todo el mundo es muy positivo", finalizó.