¿Es Duván Zapata el reemplazo ideal de Romelu Lukaku en el Inter de Milán?

Ante la probable salida de Lukaku para el Chelsea, el laboratorio del fútbol analizó las estadísticas de estos dos delanteros para determinar si Duván Zapata es el delantero indicado para reemplazar al belga en el equipo de Simone Inzaghi.

En la temporada 2020-21, Lukaku disputó 48 partidos y 4151 minutos con el Inter. Anotó 35 goles y dio 11 asistencias, lo que representa un promedio de 0.73 goles por partido y 0.23 asistencias por partido. De cara al arco fue la mejor temporada de su carrera. Superó lo hecho en la temporada 19-20 con el Inter cuando registró un promedio de 0.69 goles por partido y lo hecho en la temporada 16-17 con el Everton cuando logró un promedio de 0.64 goles por partido.

Por el otro lado, Zapata participó en 49 partidos y registró 3293 partidos con el Atalanta. El colombiano logró 19 goles y 13 asistencias, lo que es un promedio de 0.52 goles por 90 minutos y 0.27 asistencias por partido. Este es su promedio de cara al arco más bajo de sus últimas tres temporadas, sin embargo, en la temporada 19-20 tuvo el mismo promedio que Lukaku (0.69) y en la temporada 18-19 su promedio de 0.65 fue más alto que el del delantero belga.

Los números de estos dos jugadores reflejan que tienen un estilo de juego muy similar. En la temporada pasada, Lukaku remató en promedio 2.7 veces por partido y promedió 21 pases intentados por partido. Por el otro lado, Zapata tuvo un promedio de 2.6 remates por partido y de 22 pases por partido.

Zapata es un jugador con un poco más de movilidad por lo que supera a Lukaku en centros enviados por partido (1.27 vs 0.33) y en regates intentados por partido (4.1 vs 3.2). Los dos enfrentan en promedio la misma cantidad de duelos por partido (17) y los dos jugadores son fuertes por arriba ganando un promedio de 4.1 duelos aéreos por partido.

Defensivamente Zapata se destaca un poco más que Lukaku. El colombiano promedio más recuperaciones (0.78 vs 0.38), intercepciones (1.25 vs 1.05) y despejes (1.63 vs 1.23) por partido que el jugador belga.

Tanto Romelu Lukaku como Duván Zapata son delantero de élite. El estilo de juego propuesto por el Inter la temporada pasada se adaptó perfectamente a las condiciones de Lukaku. Los números demuestran que Zapata y Lukaku tienen un estilo de juego similar por lo que es probable que Zapata se pueda adaptar rápidamente al Inter.

El mercado de transferencias europeo sigue abierto y cualquier cosa puede pasar, sin embargo, según el laboratorio del fútbol la posible llegada de Duván Zapata al Inter sería beneficiosa para el jugador y para el equipo.