¿Debe un presidente abstenerse de hacer comentarios sobre precandidatos?

En Hora 20 un debate para analizar las declaraciones del presidente Duque sobre algunas figuras que empiezan a sonar de cara a las elecciones del 2022. Se analizó la viabilidad de una posible participación en política, el papel del presidente en estos temas y lo que le espera a Duque en su último año como presidente al tiempo que comienza la disputa por quién ocupará la presidencia. También una mirada en lo político a la llegada del Nuevo Liberalismo a la arena política y, por último, una opinión sobre las responsabilidades que le caben a políticos, instituciones y ciudadanos ante el desastre climático que advierte el último informe de Naciones Unidas.

Faltando un año para la llegada de un nuevo presidente a la Casa de Nariño, los interrogantes sobre las nuevas candidaturas y figuras políticas están a la orden del día. Incluso, preguntas que en ocasiones deben ser respondidas por el proprio presidente Duque. Así ocurrió este fin de semana, cuando en una entrevista con el diario El Tiempo, le preguntaron al presidente sobre la próxima contienda. “Veo a personas con grandes capacidades y condiciones empezando a salir al ruedo y eso me parece muy motivante”, fue una de sus respuestas durante la entrevista. Después resaltó el nombre de algunas figuras de su partido o los nombres de quienes integran la alianza de los exalcaldes; afirmando que son “personas que tienen una gran capacidad de ejecución haciendo propuestas importantes”, respuesta que hoy fue criticada por miembros de la Coalición de la Esperanza y que terminará con una denuncia ante la Comisión de Acusaciones para que se investigue si el presidente participó indebidamente en política al hacer referencia de algunas candidaturas siendo el primer mandatario en ejercicio. Pues senadores como Antonio Sanguino argumentan que la mención de Duque correspondería a una promoción de algunos proyectos políticos. A lo que el Centro Democrático, respondió que es una leguleyada y una cortina de humo para dividir al país.

Lo que dicen los panelistas

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, afirmó que el presidente es un actor político del que sería un error esperar algo de neutralidad en el escenario político. No obstante, dijo que la forma de sancionar esos actores cuando no cumplen es no votando por ellos, al tiempo que el partido político también debería recibir una sanción. Por lo tanto, establece que una “visión de neutralidad es peligrosa porque aísla tanto a los partidos como al presidente de una responsabilidad”.

En cuanto al Nuevo Liberalismo, sostuvo que es una decisión importante, pero que realmente se debe leer desde las posturas ideológicas, ya que comenta que podría verse desdibujado en esos términos al ser un partido con un liderazgo que era unipersonal.

Para Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá, la constitución tiene una zona gris sobre participación política, pues deja claro el papel en términos de participación para algunos funcionarios, pero para otros, como el presidente no lo es tanto, ya que según ella y la propia Corte es necesaria una ley estatuaria para poner las reglas claras. De otro lado, comentó que sí hay señales graves sobre la imparcialidad del gobierno tras las respuestas que dio a medios de comunicación este fin de semana, y agregó que, aunque este ha sido un gobierno fracasado, burocráticamente todavía puede mover algunos apoyos.

Frente al impacto del Nuevo Liberalismo en la Coalición de la Esperanza, apuntó que ayuda a fortalecerla, pues ya está claro que los cinco precandidatos irán a consulta en marzo. Explicó que, tras esta decisión, cada figura tendría aval por algún partido: "Galán por el nuevo liberalismo; Robledo por Dignidad; Fajardo posiblemente por ASI y Juan Fernando Cristo por Colombia Renaciente”, y agregó que tocará esperar qué ocurra con el Verde. De otro lado, planteó que al nuevo liberalismo le iría mucho mejor si va en lista conjunta de coalición al congreso para alcanzar mayorías.

Luís Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Espectador, resaltó que desde la Coalición hay un doble racero cuando denuncian que Duque se refiere a figuras, que en su opinión todavía no son candidatos, mientras no expresan ningún rechazo cuando la alcaldesa de Bogotá expresa favoritismo hacia Sergio Fajardo o tiene discusiones con Gustavo Petro. Añadió que no se puede pretender que un presidente, que es también un actor político no se involucre en estos temas, pues comenta que un presidente tiene una línea de gobierno y es normal que comente o se exprese sobre algunas figuras.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, señaló que hay una debilitada capacidad de influencia del presidente sobre precandidatos a la presidencia, pues recuerda su posición en las encuestas y la baja favorabilidad que tiene. Y añadió que, aunque falta definirse muchos elementos en esta contienda, en este momento lo mejor que le puede pasar a un candidato no es precisamente recibir el “endorsement” del presidente.

Sobre el Nuevo Liberalismo, dijo que el efecto real está en el centro político, pues recordó que en la izquierda ya hay elementos definidos y en la derecha pronto debe salir algo, "pero al centro hoy puede ser confuso, y la llegada del nuevo liberalismo lo va a confundir aun más.”