El Pulso del Fútbol, 6 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la decisión del Barcelona de no continuar con Lionel Messi en sus filas. César dijo: “La conferencia de Laporta explicando por qué Messi no pudo continuar con el Barcelona fue contundente. La anterior administración dejó una deuda muy grande y Laporta no va a endeudar al club durante 50 años, ni por Messi, ni por nadie”. Sobre el tema Óscar agregó: “Yo comprendo la tristeza de la afición del Barcelona, por todos los títulos que les dio, pero no hay nada que hacer. Por el fair play financiero fue imposible retenerlo”.

