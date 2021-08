Voces del deporte plantean soluciones a la violencia en los estadios / ()

Luego de la noche de violencia que se vivió el martes 3 de agosto, durante el encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio el Campín, 6AM Hoy por Hoy contactó a diferentes periodistas, narradores y comentaristas deportivos para plantear soluciones frente a la problemática de violencia en los estadios del país. Esto es lo que opinan:

Melissa martinez:

"Espero que lo sucedido en el campín sea el punto de inflexión en donde cambien radicalmente la posición de muchos presidentes de clubes, que de manera alcahueta han apoyado económicamente a barras sin pedirles que identifiquen sus miembros en los escenarios deportivos"

Tito Puccetti:

"Yo quisiera que alguien tomara el liderato de la sociedad y fuera en contra de las barras bravas. Son muchachos que seguramente tienen historias muy tristes y son víctimas de situaciones, pero hay que hacer algo con eso"

Adolfo Perez:

"Tenemos que dejar de rechazar y lamentar y empezar actuar y tomar medidas que no son propiamente la de cerrar los estadios. Eso es aceptar que contra los violentos no hay nada que hacer y que las autoridades no son capaces de contenerlos"

Adrian Magnoli:

"Vivimos en una sociedad violenta y el fútbol no es ajeno eso. Se tiene que juntar la gente del fútbol y la gente gubernamental del país para darle solución"

Antonio Casale:

"Garrote y zanahoria. Y el garrote no tiene que ser a punta de bolillo y ESMAD. Lo que se debe implementar es la carnetización y el programa goles en paz, encontrar escenarios de convivencia a través de manifestaciones culturales, teatrales, y académica"

Daniel Perez:

"La solución no es solo una y tampoco a corto plazo. Una de las primeras medidas que se puede implementar es que no haya ingreso de hinchas visitantes hasta que sepamos convivir con el de la otra camiseta"

Daniel Rugeles:

"Para erradicar el problema de raíz es necesaria una transformación social muy fuerte en educación. Además, ante los delitos graves tenemos que reaccionar con castigos fuertes y severos. Es increíble que una persona con antecedentes tenga posibilidades de ingresar al estadio a delinquir"

Diego Rueda:

"El problema de violencia en los estadios lleva muchos años. Se habla de medidas, pero nunca se hacen realidad". Rueda concuerda con otros periodistas con que la carnetización es la solución y adicional considera que "Las barras bravas en colombia deben ser investigadas"





Doctor Mao:

"Esto se soluciona judicializando a los líderes de las barras como sucedió en Inglaterra con los hooligans. A problemas grandes, soluciones grandes"

Francisco Velez:

"Yo quedé decepcionado con las medidas. Vuelven a ser medidas de forma y no de fondo. Las barras bravas deben ser erradicadas definitivamente desde los barrios para que un dia puedan ocupar el espacio que tanto reclaman"

Gabriel Meluk:

"Llevo casi 30 años cubriendo esto y cada vez que ocurren cosas, dicen que se van a tomar medidas pero nunca se hace nada. La verdadera solución es que hay que tener voluntad para tomar medidas. Ni siquiera se necesita carnetizar. Con la cédula, un agente de policía puede verificar los antecedentes penales y de esa forma permitir o restringir el ingreso al estadio"

Jorge Eliecer Campo:

"Es increíble que no se vaya a disfrutar del fútbol, sino vulgarizar el encuentro deportivo. Esto se soluciona con mano dura y fuerte, se deben plantear castigos de verdad para poner en cintura con los bárbaros que van a los estadios"

Liche:

"Para acabar con la violencia en el fútbol y con los delincuentes que se hacen llamar hinchas, tienen que estar incluidos todos los actores involucrados en esto y sobretodo debe haber una política de estado que permita judicializarlos"

Martin de Francisco:

"La solución inmediata es la individualización y captura de los responsables y la aplicación de la tecnología para esa individualización y alejarlos de los estadios"

Esteban Jaramillo:

"La solución está en endurecer el código penal para que los causantes del caos no pasen de una detención express o fugaz sin sentir el peso de la ley"