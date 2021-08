Edgar Guerra: "Siempre que hago los goles pienso en mi mamá"

"El profe nos dice que esto apenas comienza, que hay que seguir trabajando cada día y hay que ser mejor", le dijo Egar Guerra a El Alargue. El jugador de 20 años viene de anotarle al Once Caldas en la visita de Millonarios a Manizales y habló de su actualidad.

"El profe siempre me ha dicho que cuando llegue a la raya que centre, que no me ponga a enganchar tanto. Que también ayude a los laterales a hacer los doblajes. El gol fue una jugada donde Mojica la cogió, se llevó al lateral y pues pegué el pique y les gané a los centrales", contó Guerra que el semestre pasado ya le había marcado a Patriotas.

Guerra habló sobre su celebración: "Yo siempre cuando hago los goles pienso mucho en mi mamá que fue la que siempre me ayudó, la que siempre me apoyó desde pequeño. Siempre en todos mis goles, siempre pienso en ella".

Millonarios ha viajado bastante en el inicio de semestre. A Pasto, a Estados Unidos a la Florida Cup y a Manizales. "Físicamente estoy bien, no estoy cansado porque tampoco he jugado tantos partidos. Jorge Rengifo es un jugador muy bueno, él siempre me ha dado consejos, llevo una buena amistad con él. Si le dan la oportunidad a él yo también voy a estar alegre porque es buen amigo", dijo Guerra.

Sobre Selección Colombia el nacido en Becerril añadió: "Por ahora a la seleción a microciclos no me han dicho nada, no me han hablado nada de eso. Hay que seguir trabajando, ser cada día mejor para ver si logro el llamado".