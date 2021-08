"Te dicen quién eres simplemente por un genital": Persona no binaria

Donney Cardona, una periodista caleña que se identifica como no binaria, estuvo en 10AM Hoy por Hoy hablando acerca de este género que ha tenido tanta repercusión en los últimos años; explicó de qué se trata y cómo ha sido su vida, además, busca educar a la sociedad sobre la tolerancia.

“Nosotros los no binarios no nos identificamos ni como hombres ni como mujeres, podemos fluir entre estos dos géneros o simplemente no identificarnos con ninguno”, explicó Cardona para dar claridad al término.

“Uno nace y lo primero que le ponen en el registro civil es que es hombre o mujer y uno ni siquiera ha dicho la primera palabra, entonces te dicen quién eres simplemente por nacer con un genital, pero el género es una construcción social, así que se puede reconstruir y las personas no binarias lo que hacemos es este ejercicio de cuestionarnos lo que nos han dicho desde que nacemos y decir yo no me identifico como esto, pero tampoco quiero hacer una transición”, agregó.

También se refirió a cómo fue su niñez, al momento en que comenzó a entender que era una persona no binaria, el apoyo de su familia y habló sobre la atracción que tiene hacia las personas: “De los hombres me siento atraída a su corporalidad y de lo femenino me gusta mucho las luchas que han tenido que dar ante la desigualdad”.