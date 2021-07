“Van 90 personas con lesiones oculares durante las protestas”

Juliana Bustamante, directora del programa de acción para la igualdad y la inclusión social de la Universidad de los Andes, habló en 10Am Hoy por Hoy acerca de la problemática que se ha vivido en las protestas desde el 28 de abril y son las lesiones oculares de las que son víctimas los manifestantes.

“Ya vamos 90 casos de personas con lesiones oculares por excesos de la fuerza pública”, señaló la mujer, quien agregó que la mayoría de casos se reportan en las ciudades, especialmente en Bogotá.

“Estos casos deben ser trasladados a las autoridades para su respectiva investigación. Lo ideal es que se hagan las investigaciones porque no se ve un avance por parte de las instituciones en estos casos”, agregó.

“Nos parece que están dejando ciudadanos marcados que serán señalados como vándalos y demás criterios que les han impuesto y ha quedado en el imaginario”, sentenció Bustamante.

A la conversación se unió Oscar, un joven de 21 años que perdió su ojo derecho tras un enfrentamiento con el ESMAD en Medellín y relató que esa lesión es “como un luto”, pues es difícil perder una parte del cuerpo y más por culpa del Estado.

“Me dirigí con un amigo al Parque de los Deseos a la marcha cultural cuando a las 6:00 pm la gente empieza a decir que el ESMAD viene a dispersarnos y comienzan todos a correr, efectivamente el ESMAD llega a hostigarnos, no de la mejor manera”, comentó

“Se armó un campo de batalla, piedras, gases, persecuciones y demás; la tanqueta me tira el chorro de agua en la cara; yo tenía el casco de la moto y el impacto me dio en la visera entonces no podía ver, cuando intente protegerme veo que un integrante del ESMAD dispara hacia donde estoy yo y siento el golpe en la cara, me entró por la visera”, agregó Óscar.

“Los demás jóvenes me auxiliaron, me prestaron una camiseta para taparme el ojo; cuando me atendieron en la clínica y me dijeron que perdí el ojo, que el impacto me lo estalló de inmediato”, sentenció el joven en su relato.