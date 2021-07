Episodio 3 - Hora2022: la definición de las estrategias

En Hora 20 el episodio tres de la Hora2022. En este capítulo se habló de nuevo con los expertos en comunicación y estrategia política. Se analizó el arranque de las campañas y las estrategias implementadas por los diferentes sectores políticos. También una mirada a las alianzas, a los movimientos del ajedrez político, al comportamiento del electorado y a las posiciones que empiezan a tomar algunos precandidatos de cara a la coyuntura.

A pesar de faltar más de diez meses para una nueva jornada de elecciones presidenciales, cada ves se va moviendo con más constancia el ajedrez político colombiano. Los hechos coyunturales, la pandemia, la crisis económica y la compleja legitimidad del actual gobierno han generado que figuras políticas, coaliciones y algunos partidos políticos empiecen a forjar una agenda de cara al 2022, una agenda que debe pasar por intentar solucionar los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Por ahora, son varios los hechos que se han producido y otros se mantienen inmóviles, uno es el caso del uribismo, ante la directriz del jefe del partido al plantearle a las figuras políticas que lo acompañan, la necesidad de atender primero la agenda del gobierno, como la aprobación de la reforma tributaria, antes de ir pensando en cómo llegar a la Casa de Nariño. De otro lado, está la expectativa que se ha formado desde los exalcaldes y exgobernadores, aunque la lanzada de Peñalosa por firmas denotaría el poco movimiento dentro de ese sector político. De otro lado, está el centro, la centroizquierda con mayor movimiento en las regiones, teniendo encuentros con jóvenes y comunidades. Al tiempo la izquierda en el Pacto Histórico que ya cuenta con cinco precandidatos busca sumar apoyos, pues disidentes de la U, algunos verdes y el Polo se han sumado a este proyecto que ahora tiene como fin llegar al liberalismo, pues con la lanzada a la arena del senador Luis Fernando Velasco, surge la pregunta de hacia dónde se va a inclinar el liberalismo

Lo que dicen los expertos

Juan Pablo Rocha, director general de The Juju, comentó que los partidos están desprestigiados y al tiempo no representan el sentir popular, definición que calificó como "gravísima" pues advierte que nos puede llevar a caudillismos. De otro lado, señaló que la pandemia va a ser un factor importante en la contienda electoral y que mientras en los extremos mantienen el discurso polarizado, el centro tiene que mirar cómo soluciona los problemas económicos del país.

"Si el centro se define como centro, no tiene ningún valor. El centro tiene que estar lleno de un discurso, esa es la gran oportunidad", y recuerda que mientras Petro no crece y el uribismo decrete, y Fajardo estuvo a poco de ganar en 2018, "hay un espacio para un discurso poderoso no de un discurso tibio, sino de uno fuerte, poderoso y de recuperación", concluye.

Para Luis David Duque, director de Estrategia&Comunicaciones, un candidato crece cuando tiene un mensaje, pues cree que eso es aquello que la gente está esperando y explica que en segundo lugar está la organización política, "cuando me hablan de Gaviria, pues si él no tiene partido, lo veo muy difícil", ya que afirma que, para tener una viabilidad en la contienda electoral, se debe contar con el respaldo de los partidos políticos. Sin embargo, dijo que hay otros retos como ver quién logra conectar con las necesidades de los ciudadanos.

Augusto Reyes, director de Poder&Poder, señaló que la derecha tiene grandes dificultades en personaje, pero no en contexto. "Después de la pandemia, puede haber un discurso bien construido, pero hace falta un personaje que lo encarne", mientras que, desde el centro, explicó que teniendo en cuenta las experiencias electorales en otros países, se nota cómo la polarización se la juega voto a voto, mientras el centro se va borrando, por lo tanto, comentó que el gran reto del centro en el país es lograr que la gente asista a las urnas con el discurso comprado.

Darío Vargas, socio fundador de Dattis, explicó que Gustavo Petro está en su "plata", pues señala que desde 2018 no ha subido en la intención de voto y advierte que es el único que sigue corriendo con el costo de su campaña pasada. En cuanto a otras figuras, plantea que ve una campaña girando en torno al centro y a Uribe en caída permanente en las encuestas. Pero, sobre todo, afirma que Petro va a terminar siendo presidente de Colombia, pero no en esta oportunidad.