"Que el equipo tenga un plan conmigo hace que confíe en mis capacidades"

El delantero de Atlético Bucaramanga, Brayan Fernández, dialogó con El VBar de Caracol Radio luego de una gran presentación ante Independiente Santa Fe en la fecha 2 de la Liga Colombiana, ya que anotó tres de los cuatro goles para su equipo en la victoria 4-3.

Fernández de 29 años, convirtió el tercer gol desde el punto penal, luego de que le pidiera a Sherman Cárdenas que lo dejara ejecutar para poder convertir su primer hat-trick en la primera división del fútbol colombiano.

"Sherman es una gran persona, un gran compañero, todos quieren patear un penal; en este equipo nadie se libera de las responsabilidades, Sherman me dice que quería regresar con gol y yo le dije que quería anotar mi primera tripleta, que me lo dejara cobrar, que el día anterior habíamos hecho una competencia y yo la había ganado. Le agradezco por este gesto, también merecía cobrarlo", dijo.

Del mismo modo, el delantero habló de la competitividad de la Liga Colombiana, lo que hace difícil anotar tres goles en un partido.

"El fútbol colombiano es competitivo, así no lo mostremos en el plano internacional, pero es una liga competitiva y muchas veces se nos dificulta marcar esa cantidad de goles. Fue un partido que salió casi perfecto, yo hice una eficacia del 100 por ciento, muy feliz por ello y es consecuencia de lo que estamos viviendo", comentó.

El futbolista tiene una difícil página en su carrera deportiva, luego de que fuera suspendido por un presunto dopaje. En esta etapa, encontró en su esposa un apoyo que fue fundamental.

"Es un testimonio muy bonito, un momento de mi vida difícil. Me sancionaron 2 años por algo injusto, apareció en ese momento una persona que me ayudo, mi esposa, me ayudo en la parte emocional, espiritual, económica; fueron momentos difíciles en ese instante, pero hoy en día los vemos con mucho orgullo porque estamos cumpliendo nuestros sueños, hoy lo estamos viviendo y tengo felicidad", expresó emotivamente.

Por último, con base en su buen momento, se refirió a por qué no se pudo consolidar en otros equipos del fútbol colombiano, uno de esos Santa Fe, equipo al que este fin de semana le convirtió tres goles.

"En Santa Fe fue un momento difícil, no tanto en mi vida sino en lo profesional porque Wilson Morelo estaba consolidado y Rubén Betancourt también estaba, yo era como la tercera o cuarta opción, pude jugar muy pocos partidos. Era una falta de continuidad y que los equipos tengan un proyecto conmigo como el que está teniendo el Bucaramanga hace que yo confíe en mis capacidades y también mis compañeros", finalizó.