"Alemania está muy afectada por la cantidad de víctimas mortales"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Cristian Rojas, colombiano residente en Alemania aseguró que en el país europeo no estaban preparados para una catástrofe como esta.

"Hace unos 20 días empezaron lluvias torrenciales atípicas, porque estamos en verano. Aunque hay ciudades preparadas esto fue imparable. Las consecuencias han sido catastróficas", aseguró

El colombiano contó que la canciller Angela Merkel visitó una de las localidades más afectadas y prometió ayudar a reconstruir a las personas afectadas sus casas y negocios, además afirmó que su política iba a estar encaminada a la protección del clima.

"Veían esto como algo muy lejano, los ha afectado mucho las muertes, a diferencia de la pandemia, no están habituados a ver tantas muertes", dijo Rojas.

Así mismo, aseguró que no hubo advertencias: "no había, ellos están preparados pero para marzo y abril, cuentan con que los ríos se desborden pero no con víctimas mortales. No había planificación alguna".

"Han habilitado algunos colegios para albergues temporales, ha habido una ola de solidaridad, muchos voluntarios de diferentes partes del país", finalizó