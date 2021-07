"Nos comprometimos a que el IVA no se va a tocar para nada": MinHacienda

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, habló en 6AM sobre lo que viene de la reforma tributaria y fue enfático en que no se tocará el IVA para no afectar a las clases medias y bajas.

"Contemplamos que la iniciativa tuviera como centro de atención lo social. Hay que responder la vulnerabilidad de las personas, principalmente los jóvenes, por eso hay subsidio para jóvenes de 18 a 28 años que busca desarrollar esa experiencia de trabajo por el subsidio que se da a las empresas para que los empleen", dijo.

Y agregó: "Esto no afecta a la clase media ni vulnerable, no toca el IVA, no aumento en personas naturales en rente ni pensiones. Con este programa hay un cambio, se aumentó el alcance de ingreso solidario de 3 millones a 4.1 millones de familias".

Adicional, explicó que se reducirán varios gastos y se controlarán para generar esos ingresos adicionales. También, mencionó que siguen en la 'lucha' contra la evasión de impuestos.

"Hay un proceso progresivo de 9.1 billones de pesos que incluye controlar el crecimiento de masa burocrática, pagos de horas extras, montos máximos, niveles de inflación, el 50% de ahorro en viáticos y demás. La lucha contra la evasión es importante, hay medidas vigentes, y de los nuevos instrumentos hay que crecer con factura electrónica, con documentos que den información y profundizar esta estrategia. Al evasor le va a llegar la declaración de renta preparada. Nos comprometimos, el IVA no se va a tocar para nada, esto afecta a las clases medias y son vulnerables al impacto de la pandemia", finalizó.