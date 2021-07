Mateo Ramírez: “Jugar bien es el mejor homenaje que le puedo hacer a papá”

Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario Ramírez, fue anunciado como nuevo jugador de Patriotas, equipo en el que debutará como futbolista profesional y en la primera división, pero más allá de la oportunidad profesional, esta se convierte en una manera de homenajear a quien, precisamente, iba a ser su técnico.

Jhon Mario Ramírez había sido anunciado como nuevo técnico de Patriotas y el equipo de Tunja sería su primer escalón como DT, pero ante la desafortunada situación que vivieron junto a su familia, la muerte de 'Jhonma' convirtió su sueño en algo que no pudo ser.

Le puede interesar:

En conversación con El VBar de Caracol Radio, Mateo Ramírez habló de su fichaje con Patriotas y reveló que su entrada al equipo se estaba gestando antes de la muerte de su papá.

"Gracias a Dios antes de que pasara todo lo de mi papá ya habíamos hecho las prácticas con Patriotas, el presidente le dijo a mi papá que se la jugara conmigo", dijo.

Ahora, sin su papá como DT, Mateo Ramírez deberá demostrar en la cancha todo lo que Jhon Mario le enseñó, sobre todo en materia de profesionalismo.

"Siempre me metió algo en la cabeza y fue jugar con personalidad y carácter, que así las cosas no salieran siempre tenía que intentar y hacer las cosas bien. Siempre me dijo que era mejor que lo sacaran a uno haciendo lo que uno sabe, que no me pusieran a inventar", aseguró.

No obstante, que se haga una comparación entre él y su papá en épocas de futbolista es inevitable, pero fue el mismo Mateo quien destacó que si bien tiene cosas de 'Jhonma', es un jugador distinto.

"Tengo cosas de él, ese atrevimiento que siempre lo caracterizó, de querer jugar al frente, filtrar. Jhon Mario Ramírez fue uno y Mateo Ramírez es otro. Juego de volante 5, soy más creador, más de generar fútbol", comentó.

Además, Mateo dejó claro que el mejor homenaje que le puede hacer a su papá es jugar bien al fútbol.