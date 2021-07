El Pulso del Fútbol, 14 de julio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Copa Libertadores y la participación de los jugadores y los árbitros colombianos en los principales partidos del torneo continental. César dijo: “El VAR en la UEFA Euro 2020, acertó el 100% de las jugadas en los partidos del campeonato. Es evidente que en Europa la intervención del VAR es mejor, lo que no pasó ayer con Andrés Rojas en el partido de Boca Juniors”. Sobre el tema Óscar agregó: “La Eurocopa me hizo muy mal, ayer durante la tarde y la noche vi partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y no vi nada parecido a lo que mostraron Italia e Inglaterra en Europa”.

