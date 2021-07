Carolina Arias: "Hay que poner el ejemplo y respetar la profesión de ellas"

"Profe, si alguna de mis jugadoras es grosera, me avisa para reprenderla", le dijo Carolina Arias a la jueza central antes del partido contra el Atlético Bucaramanga. La capitana del Deportivo Cali habló con El Vbar y explicó la situación que causó gran admiración.

"Es algo que no solo tenemos que tener claro las capitanas, sino también las jugadoras. Es poner el ejemplo, es la autoridad y también creo que es la profesión de ellas que hay que respetar", dijo la jugadora.

Ante la pregunta de cómo lo habían tomado sus compañeras respondió: "con la experiencia y el día a día uno aprende. Las jugadoras no lo toman de una manera como si fuera algo nuevo. En el Cali el que llegue nuevo acoge nuestros valores de respeto a todo el mundo".

Carolina Arias se formó en la Escuela Sarmiento Lora y de allí tomó ejemplo: "soy una pionera de la Escuela Sarmiento Lora, vivo agradecida con ellos. Hoy por hoy puedo ofrecer lo mejor de mí para la sociedad". Por útlimo habló del equipo que en su debut le ganó 0 - 2 al Bucaramanga: "podemos disfrutar de un equipo sólido con juventud y experiencia. Demasiado contenta y deseando el siguiente partido".