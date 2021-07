Neyder Moreno: "Lo que pasó en Nacional se queda en Nacional"

'La Liendrita' es el apodo que le tienen a Neyder Moreno y así lo contó en El Vbar. "El equipo tuvo varias salidas y también hemos llegado varios. Se está trabajando muy bien en base a lo que va a ser el torneo", dijo el volante sobre lo que pasa en Independiente Santa Fe.

Moreno fue figura del Envigado y llegó a Atlético Nacional con gran expectativa en 2019, no se pudo consolidar e incluso regresó a Envigado. En 2021 con Guimarães volvió y tampoco le dieron mucha oportunidad en el 'verdolaga'. Mucho se habló sobre lo que había pasado con el club verdolaga y la extraña razón por la que ni Osorio ni Guimarães lo quisieron.

"Lo que pasó en Atlético Nacional se queda en Atlético Nacional. Lastimosamente no se da lo que quería darle al equipo, la oportunidad que quería aprovechar. Trabajé mucho para quedarme, pero el cuerpo técnico vio viable la salida de buscar más minutos y por eso salgo a Santa Fe. Son decisiones técnicas que se respetan mucho".

En pretemporada Neyder ya le marcó a Once Caldas y Tigres. "El cuerpo técnico quiere utilizarme de interior para aprovechar la media distancia, más acá en la altura que el balón va mucho más rápido, y también lo he hecho de extremo. Siempre me he caracterizado por practicar la pegada y la media distancia", agregó el antioqueño.

La ilusión del jugador de 24 años es tener un gran campeonato con los 'cardenales' y volver a sumar minutos. "Tengo clara la historia que tiene Independiente Santa Fe, un campeón internacional, y espero estar a la altura".