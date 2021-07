"Ahora no pueden decir que todos los exmilitares somos mercenarios": Acore

John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre los militares colombianos retirados que fueron detenidos en Haití por presunta participación en el asesinato del presidente de este país.

"Por el Ejército pasan de 15 a 20 mil muchachos con servicio militar, militares voluntarios, oficiales... Una vez retirados, el seguimiento de la vida privada es imposible. 15 mil soldados al año que reciben el entrenamiento básico y salen a su vida civil. Lo que hacen con su vida personal los soldados y cuadros oficiales o suboficiales se escapan al control. Unos toman el camino que no es, que nos tiene consternados", dijo.

Y agregó: "Acore es de oficiales y no de todos, somos solo 2.400. No tenemos ningún control ni ninguna autoridad del resto de militares del país. Nos han vuelto ropa de trabajo. Acore no tiene ni legal ni capacidad de controlar lo que hacen. No defendemos a los que cometen delitos, si no la constitucionalidad. Ahora no pueden decir que todos los exmilitares somos mercenarios. El título genérico de oficiales en retiro nos salpica en medios, nos duele porque son colombianos y están metidos en un magnicidio. Acore es una asociación de oficiales, ellos no tienen nada que ver con nosotros".

Por otro lado, el excoronel Marulanda mencionó que podría tratarse de un tema de narcotráfico, pues los militares llegaron a República Dominicana y allí cruzaron la frontera.

"Creo que es la primera vez que pasa de este nivel, conozco militares que han trabajado en crímenes comunes, delictivos, como narcotráfico. Hay indicios de que esto podría estar apuntado a narcotráfico. Yo he estado en Haití en asuntos de asesoría de seguridad y asesorando autoridades. Esto nos dignifica a militares retirados", contó.

Además, explicó que incluso hay varios militares que se entrenan en diferentes países y puso de ejemplo lo sucedido en Emiratos Árabes, como en Irak.

"Los señores retirados de muchos cargos van a trabajar a Emiratos, quienes adquieren la nacionalidad de allá y no es ilegal o de mercenarios. El problema que se presentó es que en Emiratos hicieron una alianza con otros países árabes para enfrentar chiitas, por eso había colombianos ahí combatiendo. Eso desnaturalizó para ellos la función para cumplir, hubo dos abatidos. También hemos tenido oficiales que han trabajado en Irak. Eso forma parte de la vida y suboficial en retiro, ahí cada uno responde por sí mismo", contó.

Y para finalizar, explicó que los soldados retirados tienen pensiones muy bajas en tema de salarios.

"El consejo de veteranos, que reúne retirados, propone incremento en el salario y pensión de los soldados que pagan servicio militar y salen sin nada. Los soldados profesionales salen sumamente bajas. No es justificación, pero sí explicación de por qué algunos caballeros cometen este tipo de barbaridad", finalizó.