El Pulso del Fútbol, 01 de julio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre el partido de la Selección Colombia ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América. César dijo: “Colombia se enfrentará a Uruguay, que en esta Copa América no es fiel a su historia. En todos los partidos que ha jugado, ha tenido más el balón que sus rivales. Es un equipo que intenta jugar más, sin perder lo duro de su fútbol”. Por su parte Óscar agregó: “Yo no he hablado por hablar, ni comento por comentar. Reinaldo Rueda en los partidos que lleva como técnico de la Selección Colombia, está por debajo del 50% de rendimiento y así no es fácil”.

No olvide escuchar el audio del programa.