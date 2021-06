Jorge Fucile: "Uruguay debe tener cuidado con los jugadores de Colombia"

El exfutbolista uruguayo Jorge Fucile, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre el partido del próximo sábado entre la Selección Colombia y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América. El exdefensor, habló en principio del cariño que tiene por jugadores colombianos como James Rodríguez, Falcao y Freddy Guarín, con los que coincidió en Porto.

"Tuvimos unos años muy lindos todos juntos, se les tiene mucho cariño porque logramos cosas en el Porto. Feliz de poder hablar de Colombia porque uno está identificado con esos compañeros", dijo

Le puede interesar:

Refiriéndose al juego como tal entre ambos seleccionados, destacó que va a ser un juego muy cerrado, y Uruguay deberá tener cuidados.

"Son partidos muy cerrados contra Colombia. Nosotros tenemos que tener cuidados en todos los aspectos. Colombia puede hacer la diferencia, se puede despertar con el pie derecho y que salga cualquier cosa, así como se pueden levantar con la izquierda y no les salga, va a ser un partido muy errado", expresó.

Respecto a los jugadores colombianos, dijo: "Uruguay se tiene que cuidar en todos los sentidos. Colombia trata muy bien la pelota, tiene jugadores con mucha técnica que hacen la diferencia de mitad de cancha hacia adelante, Uruguay debe aprovechar los espacios que deje Colombia, hay que tener en cuenta las opciones que van a dejar".

Así mismo, habló de la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado: “Es un jugador muy importante para Colombia. Lo va a suplir otro y lo va a hacer de la mejor manera, hay que tener cuidado con los jugadores que tiene Colombia. Falta James, que también es un jugador importante, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y buscaremos la victoria”.

Por último, confesó que tuvo ofertas de equipos de Colombia que finalmente no se concretaron.

"Tuve en algún momento, pero mi prioridad siempre fue jugar en Europa, después mi sueño era venir a jugar en Nacional de mi país. No recuerdo qué equipo, no me gustaría decir algo que no me acuerdo. Me hubiera gustado ir a jugar a Colombia porque es un país precioso con gente preciosa, pero no se dio", finalizó.