La última vez que Colombia jugó un partido sin Cuadrado, James ni Falcao

Juan Guillermo Cuadrado no podrá jugar el próximo sábado ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. Falcao García y James Rodríguez no fueron convocados para esta Copa América. Por tal motivo, contra los "charrúas" no estará ninguno de ellos.

La última vez que ocurrió esto fue en un amistoso ante China el 14 de noviembre de 2017. Cuadrado estaba con la delegación, pero se devolvió por una lesión. A Falcao no lo convocó Pékerman por problemas físicos, mientas que a James le dio permiso de devolverse antes al Bayern Múnich.

Pero en partidos por competencia oficial, es decir, sin contar amistosos, hay que remontarse hasta el 9 de septiembre de 2009. Ese día Colombia visitó a Uruguay por la fecha 16 de la Eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Los dirigidos por Eduardo Lara cayeron 3 - 1 en un equipo donde no actuó Falcao García. James y Cuadrado ni siquiera habían recibido su primera convocatoria a la selección mayor.

Desde ese juego pasaron 2 Eliminatorias (2014 y 2018), 4 Copas América (2011, 2015, 2016 y 2019), 2 Mundiales (2014 y 2018), más los recientes partidos de Eliminatoria a Catar, para que de nuevo ninguno de los tres esté presente en un partido oficial de la Selección Colombia. Un total de 73 partidos en torneos oficiales. Curiosamente otra vez Uruguay es el rival.