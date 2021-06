El Pulso del Fútbol, 30 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Colombia y Uruguay, que se jugará el sábado por los cuartos de final de la Copa América. César dijo: “No puede decir que no va a responder quien va a ganar entre Colombia y Uruguay, le da vueltas y al final dice Colombia. yo ya lo conozco”. Por su parte Óscar agregó: “Es que usted no me puede hacer una pregunta tan fácil. Obviamente voy por Colombia, porque yo soy colombiano, no soy uruguayo”.

Le puede interesar también: Una a una: Las posiciones que Osorio pidió para reforzar al América

No olvide escuchar el audio del programa.