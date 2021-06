Una a una: Las posiciones que Osorio pidió para reforzar al América

Juan Carlos Osorio llegó al América de Cali y con ello la conocida rotación que se le conoce al DT, pero a la que podrá llegar si el equipo se refuerza como él quiere, según explicó Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro 'escarlata'.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el dirigente del América entregó detalles de las peticiones que hizo el estratega risaraldense para reforzar el equipo de cara al inicio del campeonato y la continuidad en la Copa Sudamericana.

"El profesor Osorio nos hizo una lista de jugadores, no hemos podido con todos, unos porque los equipos se han negado y otros por limitaciones económicas. Estamos realizando nuestro mayor esfuerzo para atender todas las demandas del profesor", explicó Gómez.

Según el máximo jefe del América, Osorio pidió varias posiciones para reforzar la plantilla: defensa central, lateral izquierdo, lateral derecho, volante mixto, volante de creación, extremo y un delantero.

Además, Tulio Gómez dejó claro que espera que Juan Carlos Osorio sea el técnico del América por varios años, para iniciar un proyecto y mantenerlo.

"El profesor Osorio es un obsesionado por el fútbol, por el entrenamiento, ese hombre respira fútbol todo el tiempo, está enfocado en lograr grandes cosas con América. Las metas con él están fijadas a mínimo 2 años, pero queremos que esto sea un proceso largo, de 6 u 8 años. Para tener triunfos se necesitan procesos largos", aseguró.

Rumores

Mucho se ha hablado en los últimos días y varios son los nombres que han sonado para unirse al equipo de Juan Carlos Osorio. Sin embargo, el mismo Tulio Gómez dejó claro que no todos los rumores son verdaderos. Además, rescató que la idea de Osorio está enfocada en futbolistas colombianos y no extranjeros.

"Osorio no me ha pedido a Wilson Morelo ni tampoco a Jorman Campuzano, aunque Campuzano me gusta, es muy talentoso. Osorio me ha pedido jugadores colombianos, casualmente todos están acá en Colombia. Osorio tiene preferencia por jugadores colombianos", dijo.