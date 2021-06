James Sánchez: “Mi salida del Medellín fue injusta”

El futbolista barranquillero, James Sánchez, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su salida de Independiente Medellín, equipo con el que tenía contrato hasta diciembre del presente año, pero que tras una decisión técnica se produjo la rescisión del mismo.

Sánchez, que de momento se encuentra sin equipo manifestó que ha tenido propuestas, pero que ninguna ha cumplido las expectativas.

"Estoy sin equipo. Llegamos a un mutuo acuerdo con el Medellín. Estoy entrenando, han llegado propuestas pero no han llenado las expectativas, así que estoy a la espera de algo mejor y tomar la mejor decisión para mi carrera", dijo.

Del mismo modo, el jugador de 33 años expresó que para él fue una decisión injusta pero que respeta la del cuerpo técnico.

"El club tomó algunas decisiones, la mía pasa por una decisión del cuerpo técnico, es respetable y entendible que no podía seguir. Fue un poco injusto para mí por el tema rendimiento, hice bien mi trabajo, pero al final salgo con una Copa Águila. Me toco aceptar dicha decisión y ahora estoy en casa", comentó.

Sobre su relación con el entrenador 'Bolillo' Gómez, dijo: "Al principio me pareció que el profe me pidió responsabilidades como el jugador grande que soy, junto a algunos compañeros tomamos el liderato. Por ahí la relación iba bien, me gustan ese tipo de responsabilidades. Al final del semestre si fue rara y extraña la situación, no entendí muchas cosas, pero respeto la decisión del cuerpo técnico"

Sánchez confesó que no terminó de buena manera dicha relación y que le agradece a la hinchada el apoyo y el hecho de valorar su trabajo, por lo que agregó: "No termina bien la relación con el profe porque todo termina mal, no entramos a los ocho y es un fracaso. Agradezco a Dios y a la hinchada el apoyo que me dio después de mi salida, ellos sí valoraron y respetaron el trabajo y el esfuerzo que hicimos. Me quedo inconforme, injusta la decisión de mi salida.

Por último, comentó que ha tenido ofertas y que no descarta volver al Junior de Barranquilla.

"Hay ofertas de equipos colombianos. Estamos a la espera de tomar la decisión. Estoy tranquilo, durante mi carrera he trabajo muy bien, he ganado títulos y eso pesa para que los cubes se fijen en uno. Junior es el equipo que llevo en el corazón, ha sido lo mejor de mi carrera, si se da la oportunidad no lo dudaría dos veces", finalizó.