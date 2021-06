Se cumplen 7 años de la pintura de James Rodríguez en el Maracaná /

El 28 de junio no volvió a ser una fecha normal en Colombia luego del Mundial de Brasil 2014. En dicha ocasión, se produjo una de las más grandes alegrías en el fútbol colombiano con el paso de la Selección por primera vez a unos cuartos de final en este torneo, trayendo consigo, una obra de arte de James Rodríguez ante Uruguay en el mítico Maracaná.

Corría el minuto 28 del primer tiempo en aquellos octavos de final, Abel Aguilar intentó conectar con James, pero se encontró con el rechazo de Álvaro Pereira. Esta intercepción del futbolista de Uruguay fue clave, ya que le devolvió el balón a Aguilar en la misma dirección y este ya tenía referenciada la ubicación del '10' de la Selección Colombia, por lo que simplemente tocó de primera intención de cabeza para James.

Le puede interesar:

El resto es una poesía pura. Mientras venía viajando la pelota hacía su pecho, James miró la ubicación del portero Fernando Muslera, controló de manera dirigida al borde del área de la portería sur del Maracaná buscando su perfil con la marca encima de Diego Godín, dejó caer la pelota a media altura y sacudió de izquierda.

Por fortuna, el portero uruguayo se lanzó y embelleció más aquella pintura que finalizó con una 'pica barra', poniéndole la cereza al pastel a uno de los mejores goles de los mundiales, y el mejor de aquel Brasil 2014 que además aportó para la clasificación a cuartos de final luego de terminar 2-0 con un James Rodríguez como autor de ambos tantos y en un estado donde alcanzó la cima del cielo.

Desde entonces, el 28 de junio en Colombia no volvió a ser igual. Ahora que se cumplen 7 años de aquella majestuosidad, aunque James no está en su mejor nivel futbolístico, no se descarta que vuelva a ser tocado por la 'varita' y se saque de la galera de los magos un gol que se asemeje en algo a aquella definición que lo llevó al olimpo del fútbol mundial.