El Pulso del Fútbol, 29 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de la Eurocopa entre Inglaterra y Alemania y la clasificación de la selección de los tres leones. César dijo: “Inglaterra jugó muy bien y le ganó con justicia a Alemania. Desde la entrada de Grealish se notó un cambio, con razón lo quieren equipos como el Manchester United y el Manchester City”. Sobre el tema Óscar agregó: “Lo que más me gustó de la victoria de Inglaterra es que no hubo alargue y podemos hacer el programa completo y no solo media hora como ayer”.

