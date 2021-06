Markarián: "Prefiero enfrentar a la Colombia de hoy, que a la de antes"

Sergio Markarián, exdirector técnico uruguayo con una amplia experiencia dirigiendo en selecciones, dialogó en El Alargue de Caracol Radio respecto a la presente Copa América y al cruce de cuartos de final entre Uruguay y Colombia. Markarián cuestionó la perdida de identidad de las selecciones sudamericanas.

"Yo tengo una hipotesis sobre el tema de los estilos, hace 15 años era muy fácil identificar a Colombia, a Uruguay, a Paraguay, a Perú. La globalización ha pulido las diferencias, ha motivado la perdida de identidad de las selecciones y por lo tanto nos empezamos a parecer. Lo que predomina como elemento en común es la posesión del balón", comentó respecto a los cambios que se han presentado actualmente en las naciones de la Conmebol.

A raiz de esto, comentó del equipo de Reinaldo Rueda: "yo prefiero enfrentar a esta Colombia de hoy, que a la Colombia de antes, porque la Colombia de antes tenía más identidad, no estoy hablando de una sola Colombia, de muchas Colombias, las Colombias que yo enfrenté fueron mucho más duras que esta".

"Yo creo que Argentina, Uruguay y Brasil son los más fuertes en América; sin embargo, si yo hubiese podido decidir con quién jugar, hubiera preferido no jugar contra Colombia, porque Colombia tiene herramientas para hacerse fuerte", añadió al respecto.

Del equipo de Rueda analizó: "Cuadrado para mí es el mejor jugador de Colombia, por lejos, pero poner a Cuadrado contra la banda, como lo ponen, le da visibilidad, es fácil de anular. Además, le voy a decir la verdad, tengo un gran desanimo con los equipos que juegan con doble contención y Colombia juega con doble contención. Me parece que una Colombia distinta sería jugando 4-3, después adelante ponen lo que quieran".

"El 4-2-2-2 de Colombia no es ortodoxo, es adaptable... El tema es de pensar, no de poner once jugadores en la cancha y que se la arreglen cómo puedan y los técnicos ahora no están pensando", concluyó al respecto.

Markarián aseguró que haciendo un paralelo entre la Euro y la Copa América, el certamen sudamericano quedará "mal parado"; no obstante, explicó que el contexto en el que se ha desarrollado el torneo también ha influido en esto. "No se podía esperar en este contexto un buen juego y lo está demostrando, el juego es muy pobre, realmente es muy pobre".

"En el fútbol la pasión viene de la sensación del gol y la sensación del gol viene con equipos que apuestan a la verticalidad, si eso no ocurre vamos a empezar a dormir a los aficionados", mencionó.

Entretanto, aunque destacó la calidad de Brasil, señaló que espera verlo enfrentándose ante un rival más competitivo.

"Las calificaciones de FIFA en una época se habían hecho difícil de entender, hoy los tres mejores equipos del mundo según la FIFA son Bélgica, Francia y Brasil, yo creo que la FIFA tiene razón y Brasil está entre los tres mejores equipos del mundo, el problema es que Brasil aún no ha podido jugar contra un buen equipo, quiero verlo jugar contra Uruguay, quiero verlo jugar contra Argentina y quiero verlo jugar contra una Colombia que se fortalezca", concluyó.