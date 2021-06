Ex gerente de EPM exije millonaria indemnización para él y su familia

Además de solicitar que se declare nulo el acto administrativo que lo declaró insubsistente y así regresar a su cargo, su abogado consignó otras peticiones que alejan la posibilidad de que haya un acuerdo a instancias de la procuraduría.

DINERO

El documento de 32 páginas consigna en las pretensiones económicas que se debe condenar al Municipio de Medellín a pagar el equivalente a los salarios, prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la declaratoria de insubsistencia (01 de febrero de 2021) hasta la fecha de su reintegro al cargo,

En total $1.467 millones de pesos causados a 1 de enero de 2024, discriminados de la siguiente forma: Salario mensual 2021 ($41.924.233,32) x 35 meses: $1.467.348.166,2. Cesantías. Intereses a las cesantías. Bonificación por servicios prestados. Prima de navidad

DINERO PARA SU FAMILIA

Relaciona varias sentencias en las que se establece que los daños al buen nombre también afectan al circulo familiar y por eso dice el documento que "habrá de reconocerse en favor de su compañera permanente y de sus familiares cercanos, conforme se pruebe en el presente procedimiento, el valor equivalente en SMMLV, que se acuerde o se fije como compensación. En este sentido, por perjuicios morales se solicita la suma equivalente a 100 SMLMV", es decir unos 100 millones de pesos para cada uno de sus familiares cercanos.

DISCULPAS PÚBLICAS

En este caso el ex gerente de EPM solicita al alcalde Daniel Quintero ofrecer disculpas públicas en horario "prime time" a través de los canales de televisión nacional y regional, por las aseveraciones realizadas en contra del doctor Álvaro Guillermo Rendón López, en un video de más de 5 minutos de duración.

Publicar en dos (2) diarios de circulación nacional y dos (2) de circulación regional, una página de periódico ofreciendo disculpas públicas por las aseveraciones realizadas en contra del doctor Álvaro Guillermo Rendón López.

Publicar en un video de más de 5 minutos de duración, en las redes sociales de yotube, twitter y facebook, ofreciendo disculpas públicas por las aseveraciones realizadas en contra del doctor Álvaro Guillermo Rendón López.

Las disculpas públicas deben contener como mínimo: (i) Corporación judicial que emite la orden, número del proceso, demandantes y entidad condenada. (ii) Breve resumen de los hechos que dieron origen a los daños causados. (iii) Reproducción de la parte resolutiva de la providencia judicial. (iv) Ofrecimiento de disculpas

Al no haber conciliación el proceso debe continuar a la espera de que se determine si son válidas o no las razones por las que el ex gerente de EPM exige su reintegro.