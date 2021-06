Montero: "Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue alzar al árbitro"

Álvaro Montero, portero campeón con el Deportes Tolima y quien tuvo una particular celebración luego de consagrarse campeón ante Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre lo sucedido, sobre la estrella alcanzada con el cuadro de Ibagué, su futuro y su anhelo de regresar a la Selección Colombia.

Montero manifestó que festejó más este título que el primero conseguido frente a Atlético Nacional. "Por muchas situaciones, demasiadas cosas juntas, en medio de todo el torneo se escucharon muchas cosas, se hablaron muchas cosas, pero la constante siempre ha sido el trabajo".

De su eufórica celebración, alzando al árbitro Carlos Ortega, explicó en medio de risas: "Tenía que dar una buena imagen... Es la emoción del juego, esa satisfacción de sentir el logro ahí tan cerca, esa sensación es única, fue lo primero que se me cruzó por la cabeza".

Y añadió: "Sinceramente no me di cuenta de nada, me di cuenta después cuando todo el mundo estaba enviando videos, no me percaté, creo que me sacó amarilla o roja. Me dijo 'respetame, no lo puedes hacer'. Después que se bajaron los ánimos fui donde el profe y le pedí disculpas".

De Hernán Torres, técnico del equipo, destacó: "Las primeras palabras con las que llegó el profe al Deportes Tolima fue: 'yo voy a trabajar para ser campeón con el equipo de mi tierra'".

Mientras que del hecho de no haber sido convocado a la Selección Colombia pero de haber sido campeón con el 'Vinotinto y Oro', reflexionó: "Así es el fútbol, a veces se te cierran las puertas pero se te abren otras".

Sobre su futuro, concluyó: "Mi capacidad está para estar en la Selección Colombia, he dado muestra de eso sin sonar arrogante o prepotente. Lo cierto es que si yo quiero subir mi nivel tengo que salir a otro tipo de competencia".