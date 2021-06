“He hablado de los falsos positivos espontáneamente, sin ninguna presión”

El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en 6AM Hoy por Hoy hablando acerca de su negativa a asistir a la Comisión de la Verdad, luego de que el tema saliera a flote por la decisión de Ingrid Betancourt y otros afectados por el secuestro decidieran asistir al acto de reconciliación.

Le puede interesar:

“Nosotros no estábamos en contra de acuerdos de paz, pero pedimos un acuerdo nacional para la reforma de esos textos, nada de esto se hizo. Esto es muy grave para la democracia, ese plebiscito no lo enmendaron ni con otro plebiscito, ni con una reforma constitucional, tampoco con una ley, sino con una proposición en el congreso y eso es un golpe inédito a la democracia, por eso tengo estas dificultades frente a estas instituciones”, comentó.

Sobre el tema de los falsos positivos, Uribe comentó: “Lo que me han preguntado de los falsos positivos, yo lo he contado todo, nunca lo he esquivado; el problema no es que yo no vaya a la Comisión de la Verdad, me vengo pronunciando desde mi gobierno sobre esto. Yo tome esas decisiones espontáneamente, sin ninguna clase de presión, antes de que existiera la JEP y la Comisión de la Verdad”.