"Esas personas no tienen arreglo": Víctima de Garavito sobre los violadores

William Trujillo, quien fue violentado por Luis Alfredo Garavito cuando tenía 9 años, en 1979, en Caicedonia, Valle del Cauca, habló en 10AM Hoy por Hoy acerca del episodio de horror que vivió y también se refirió a la ley de cadena perpetua para violadores de niños.

“Yo era un niño muy hiperactivo, de la calle en el buen sentido de la manera. Un día haciendo un mandado, yendo por una calle destapada del barrio sentí el brazo de un hombre que me amenazó con un machete para que no hiciera ruido y me llevó a un cafetal. Es muy triste lo que me sucedió a mí, fue toda una noche de terror”, relató.

Sobre el argumento que los ponentes de esta ley dieron acerca de que esta normativa pueda evitar violaciones, William dijo que podría pasar, pero solo en las personas que tienen el pensamiento de hacer algo aberrante con un menor, pero en individuos como Garavito no.

“Una persona como Garavito que da el primer paso y se satisfacen con esta situación, ya no tienen arreglo. Es algo que los hace muy felices. Para estas personas ya se necesitan leyes aún más fuertes”, comentó.