El Pulso del Fútbol, 10 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el regreso de la liga colombiana y los partidos de ida de las semifinales, que se jugarán hoy. César dijo: “Empiezan hoy las semifinales de la liga, que bueno que vuelva el fútbol de nuestro país a los estadios. Serán dos juegos extraños, porque los equipos vienen sin ritmo y con ganas de ser campeones”. Sobre el tema Óscar agregó: “El primer partido se jugará en Barranquilla a las 4, entre Junior y Millonarios y el segundo encuentro enfrentará al Tolima y a La Equidad”.

Otro de los temas tuvo que ver con la llegada de Francisco Maturana como director de desarrollo de Atlético Nacional y la resistencia que ha generado su llegada en algún sector de la hinchada verdolaga. Óscar manifestó: “Yo no estoy promocionando a Maturana como director técnico, él no lo necesita. Yo solo dije que no lo veo en el puesto al que llegó a Nacional, yo todavía lo veo dirigiendo”. Por su parte César complementó: “Maturana es un hombre demasiado importante y valioso, y siempre está actualizado. Ese cuentico de algunos de jubilar a la gente hay que dejarlo, dejen trabajar a las personas”.

