En febrero se podría plantear un nuevo aumento en el precio del ACPM, según Mintransporte

El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, confirmó en el Congreso de Colfecar 2024 que en febrero de 2024 podría reabrirse la discusión sobre un nuevo aumento en el precio del ACPM, en el marco de los acuerdos alcanzados con las bases camioneras tras el reciente paro nacional. El paro fue convocado en rechazo al alza en el precio del combustible, pero se llegó a un consenso para aplicar un incremento de $800 por galón este año.

“El acuerdo con el sector transporte y la ministra es que, por ahora, se hará un incremento de $400. En el documento que firmamos quedó claro que tan pronto se concreten las reformas estructurales, podríamos hablar de posibles incrementos el próximo año”, señaló Enríquez. “Hemos trabajado sobre 15 puntos en las mesas de diálogo, y con las reformas estructurales que se están discutiendo en cuanto a la representación y modificación del SICE TAC, podremos abordar otros temas”, añadió.

Respecto al impuesto al carbono propuesto en la reforma tributaria, el viceministro explicó que este aumento, que podría elevar el costo del ACPM en cerca de $400 adicionales por galón, no tendría un impacto inmediato en las negociaciones. “Este impuesto no tendría incidencia directa en las mesas de negociación. Durante la semana pasada participamos con más de 1.000 transportadores, y tenemos una hoja de ruta que aborda no solo el precio del ACPM, sino otros 14 puntos relacionados con temas laborales, infraestructura y seguridad”, subrayó.

Enríquez expresó optimismo respecto a los avances que podrían lograrse antes de fin de año. “Esperamos que para diciembre tengamos un panorama mucho más claro. Si somos efectivos y juiciosos en la tarea, para enero de 2024 retomaremos el tema para evaluar los avances y tomar decisiones sobre el precio del ACPM”, concluyó.