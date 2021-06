Detalles de la negociación entre Madrid y Ancelotti para acordar el regreso

Este lunes se conoció en España que Carlo Ancelotti volvería al Real Madrid luego de que Zinedine Zidane dejara el cargo de entrenador del primer equipo, desde entonces, comenzaron a sonar los nombres de Massimiliano Allegri, Antonio Conte y Mauricio Pochettino para ocupar el banquillo blanco.

Finalmente, el elegido por la Casa Blanca fue el viejo conocido, Carlo Ancelotti, oficializado como nuevo entrenador del Real Madrid este martes. El autor de la primicia en España fue Anton Meana de El Larguero de la Cadena Ser, quien le contó a El VBar de Caracol Radio cómo se produjo ese acercamiento entre el presidente Florentino Pérez y el técnico italiano.

Le puede interesar:

El periodista contó detalles de los nombres que estaban en carpeta, pero que finalmente no terminaron de convencer a los directivos 'merengues', por lo que el presidente Florentino Pérez, comandó la negociación con Ancelotti e hizo realidad el regreso del campeón de 'La Décima'.

"Real Madrid tenía los nombres de Conte, Allegri y Pochettino y ninguno era el idóneo. Pochettino, que es el favorito de Florentino Pérez, no puede salir de PSG porque tiene contrato y cuando se confirman que no lo pueden sacar de París, lo descartan. El presidente toma el poder de la negociación y llama personalmente a Ancelotti. Hace cuatro días se produce el contacto y el técnico italiano le dice que sí, que acepta el reto, que fue feliz en Madrid y que quiere volver", dijo el periodista

Ante el acuerdo verbal con el Madrid, Ancelotti tenía que solucionar su desvinculación de Everton, con el que tenía contrato vigente por un año más.

"Ancelotti habla con el dueño del Everton, le explica que quiere volver al Madrid y le dicen que de acuerdo, pero que antes necesitaban encontrar un nuevo técnico, y parece que será Nuno Espíritu Santo, el portugués que estaba en Wolves. Ayer a la noche, el contrato ya estaba cerrado, faltaban los últimos flecos, unos colaboradores que Ancelotti quería traer, finalmente no van todos y hoy se ha oficializado la llegada de Ancelotti al Madrid", añadió.

Respecto a los rumores de un eventual regreso del colombiano James Rodríguez, el periodista español aseguró que no se ha hablado nada de ese tema en su país.

Así mismo, contó que aunque no cree que el técnico italiano se haya rebajado el sueldo para llegar al Madrid, su tiempo de contrato compensaría una eventual reducción.

"No sé el salario de Ancelotti. Me extrañaría que ganara menos que en Inglaterra. Me consta que negoció y consiguió que le dieran 3 años, entonces, ganas menos al año pero te firman tres y lo que pierdes por lo que ganas. Le quedaba un año en Everton y firma tres en Madrid. Es una buena oportunidad económica para él", destacó.

Por último, se refirió a la acogida de los hinchas del Real Madrid a esta noticia, asegurando que lo ven con buenos ojos, ya que con el italiano el equipo desplegó un buen fútbol y consiguieron títulos importantes.

“El madridismo recuerda lo feliz que les hizo ganando la Copa de Europa y también lo bien que jugaba al futbol el Madrid de Ancelotti. La primera parte de la temporada 13/14, con la idea de que James viniera al Madrid y pudiera jugar con ese estilo del colombiano, el Madrid jugó muy bien la primera parte. Luego, supo exprimir lo mejor de James, Bale, Benzema, y Cristiano Ronaldo, eso lo recuerda el aficionado madridista y por tanto, en un momento en el que Conte no ilusionaba ni Allegri, el nombre de Ancelotti ha caído muy bien”, finalizó.