El Pulso del Fútbol, 27 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las eliminaciones de los equipos colombianos en los torneos internacionales y los responsables de esos malos resultados. César dijo: “Hacia 49 años que no pasaba que todos los equipos colombianos quedaran eliminados en torneos internacionales durante tres años seguidos. No clasificar a los octavos de final, es dejar pasar 3 millones de dólares”. Sobre el tema Óscar agregó: “Nacional no podía dañar la racha negativa de los equipos colombianos en las copas, con su caída se llegó a ocho fracasos en los torneos continentales. Muchos de los directivos son culpables por no invertir en jugadores de categoría”.

Otro de los temas tuvo que ver con la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United, en la que el delantero colombiano Carlos Bacca se consagró campeón con el equipo español. Óscar manifestó: “Bacca es un jugador que suma y suma títulos, no sé si estuvo en la lista preliminar de 50 jugadores de Reinaldo Rueda, pero es fatal que un jugador como él, con lo que está haciendo, no esté en esta convocatoria”. Por su parte César complementó: “El partido fue muy bueno y la definición de los penaltis fue excepcional hasta el cobro número 21, antes del tiro de David De Gea fallara el suyo ante Gerónimo Rulli”.

